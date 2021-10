Santé. Perte de vue et d'audition : les signaux qui alertent

Avec l'âge, le corps et certaines fonctions ont tendance à moins bien fonctionner qu'auparavant. Il est par exemple fréquent de voir des personnes âgées lire une étiquette à distance pour y voir plus clair. En effet, la vue est inévitablement touchée par le cumul des années.

La presbytie touche tout le monde

Parmi les signaux d'alerte : "Lorsqu'on a besoin de beaucoup de lumières ou lorsqu'on tend le bras bien loin pour y voir plus nettement", explique Alice Milet, directrice adjointe du magasin Edgard Opticien à Caen. Ceci est dû au cristallin qui, en vieillissant, ne fait plus correctement son travail. "La presbytie, qui fait qu'on ne voit pas de près, touche tout le monde en vieillissant", indique la spécialiste. "À partir de 40, 45 ans, ça commence, puis après, tous les trois ans, on continuera à perdre de la vue et donc on aura de nouveau ces signaux d'alerte, même avec des lunettes." C'est pourquoi il faut changer de lunettes à ces moments-là. "Vers 60, 65 ans, ça se stabilise."

Autre fonction touchée avec la vieillesse : l'ouïe. Avec l'âge, nous entendons moins bien et malheureusement, là non plus, il n'y a rien à faire : tout le monde sera touché. "On peut comparer cela à la presbytie, cela s'appelle d'ailleurs la presbyacousie", explique Yannick Pichon, audioprothésiste diplômé d'État et co-gérant du centre d'audioprothèse Sonance Audition à Caen. Les premiers signes qui montrent que l'ouïe commence à diminuer sont "la difficulté à comprendre lorsqu'il y a du bruit dans un groupe par exemple, lorsque l'on augmente le volume de la télévision ou encore lorsque l'on fait répéter à l'entourage". À noter qu'aujourd'hui, les prothèses auditives sont très discrètes et très efficaces. "Elles analysent l'environnement et les bruits alentour en permanence."