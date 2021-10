[Actualisé] Près de Coutances. Deux blessés graves dans une collision entre deux voitures

Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, mardi 21 septembre, dans la matinée, dans une collision frontale entre une voiture et un utilitaire sur la D 20 à Montchaton (commune nouvelle d'Orval-sur-Sienne). La conductrice de la voiture, une femme de 35 ans, a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital de Saint-Lô. En revanche, ses passagers, un homme de 91 ans qui se trouvait à l'avant de la voiture et une femme de 82 ans qui elle se trouvait à l'arrière, ont été grièvement blessés. Le premier a été transporté par la route au CHU de Rennes, la deuxième a été héliportée vers le CHU de Caen. Quant au conducteur de l'utilitaire, choqué, il a également été pris en charge par les secours. Les circonstances de l'accident devront être déterminées par l'enquête