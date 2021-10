Restaurant. En voiture Simone, restaurant au décor féerique

C'est dans un décor merveilleux que nous accueille Lise Begar, trentenaire et gérante du tout jeune restaurant En voiture Simone. Installé rue de l'Oratoire à Caen, à la place de l'ancienne crêperie La Cuillère Jaune, l'établissement interpelle avec sa devanture fleurie. "J'ai eu un coup de cœur pour ce lieu", dévoile la jeune femme. Juste après avoir passé la porte d'entrée, le client est plongé dans une atmosphère de contes de fées. Les murs sont roses et un cerisier en fleurs trône au milieu de la salle. "J'ai choisi le nom de ce restaurant en lien avec l'histoire de l'expression. Simone, c'est une dame qui, au début des années 1900, était la première à conduire et à ouvrir son auto-école. Elle faisait du rallye. C'était rare pour les femmes à cette époque. C'était une bonne excuse pour moi de travailler la décoration du restaurant sur la place de la femme", sourit Lise Begar.

Une cuisine colorée et innovante

Après avoir admiré la décoration du lieu, place à la nourriture, qui est d'ailleurs tout aussi réussie. Chaque midi, deux entrées, deux plats et deux desserts sont proposés. "La carte change tous les jours", indique la gérante.

Pour débuter, je choisis un gaspacho et sa tuile de tomme normande. Je commande ensuite un poulet basquaise et ses frites de polenta. Un vrai régal. Pour me rafraîchir, j'opte pour un dessert et déguste un granité de pastèque. Le tout pour 18,50 euros. "Tout est préparé à partir de produits frais, de saison et, pour la grande majorité, locaux", précise-t-elle.

Trois soirs par semaine, le lieu se transforme. Vous êtes accueillis dans une petite cour intérieure. "On propose des assiettes à partager. La carte est modifiée chaque semaine, détaille Lise Begar. Vous pourrez même faire une partie de molkky sous le préau aménagé."

Pratique. En voiture Simone, 17 rue de l'Oratoire à Caen. Ouvert du lundi au samedi de 12 heures à 14 heures et du jeudi au samedi de 18 heures à 23 heures. 02 31 50 19 94.