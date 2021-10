Orne. Les 6 600 artisans normands appelés à élire leurs représentants

Les artisans qui vont siéger à la chambre de métiers de Normandie vont être élus du vendredi 1er au mercredi 13 octobre. Pour la première fois, cette élection sera régionale, mais avec des listes de 35 candidats dans chacun des cinq départements. Cela permettra de faire remonter les problèmes spécifiques : "ceux des artisans de l'Orne ne sont pas les mêmes que ceux en Seine-Maritime", explique Thierry Renault, artisan à Mortrée, et tête de la liste Fiers d'être Artisans 61. Composée de 16 femmes et 19 hommes, elle vient de se déclarer avec un engagement sur les problématiques de formation et d'emploi, mais aussi sur le renforcement de l'identité artisanale, la transmission des savoirs, l'innovation et la digitalisation.

Quelque 6 600 artisans de l'Orne seront invités à voter à partir du vendredi 1er octobre, soit comme d'habitude par courrier, soit pour la première fois, via Internet. La préfecture de région doit leur faire parvenir les documents nécessaires à partir du vendredi 24 septembre. Cent sièges sont à pourvoir au niveau régional.