Bayeux. Intempéries : la circulation perturbée en raison de travaux

À compter de lundi 20 septembre, débutent des travaux d'hydrocurage ainsi qu'un diagnostic du réseau des eaux pluviales rue Saint-Malo, à Bayeux. Un chantier qui survient à la suite de problématiques d'évacuation de la pluie lors de fortes intempéries. Le chantier commence au carrefour de la rue Arcisse-de-Caumont, rue Saint-Patrice et la place aux Pommes.

Un chantier en deux temps

"La circulation des véhicules et engins à moteur sera interdite du 20 septembre au 1er octobre au fur et à mesure et pendant toute la durée de l'inspection des réseaux dans plusieurs rues de Bayeux", précise la municipalité. Les axes touchés par les travaux sont : les rues Saint-Malo, Saint-Martin, Maréchal-Foch, des Bouchers, Alain-Chartier, Saint-Patrice, Arcisse-de-Caumont et Royale. Des déviations seront mises en place pour fluidifier la circulation dans les rues adjacentes. Le chantier se déroule en deux temps : du lundi 20 au mercredi 22 septembre, aura lieu l'opération d'hydrocurage, puis, du jeudi 23 au vendredi 24 septembre, se déroulera l'inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales.