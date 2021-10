Miss France. Le public caennais à la rencontre d'Amandine Petit

En déambulant dans la foire, les visiteurs ont eu la chance de pouvoir croiser Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021. Présente à la foire internationale de Caen de 10h à 16h ce samedi 18 septembre, Amandine Petit est allée à la rencontre de son public et des exposants avant de proposer une séance de dédicaces à 13h30. C'est un public enjoué et heureux de croiser sa route. Les visiteurs semblent aux anges, plusieurs Caennais la complimentent, "Amandine a un très joli sourire et elle nous communique sa joie de vivre", "elle est très belle, c'est un plaisir de pouvoir la voir ailleurs qu'en photo" indiquent-ils. Amandine Petit est également allée à la rencontre de plusieurs exposants où elle a pu goûter fromages et glaces. Elle propose à son public une séance de dédicaces et de photos de 13h30 à 15h30 sur la mezzanine du Hall 2.

La foire internationale de Caen propose un atelier pour se glisser dans la "peau d'une miss" où des professionnels initieront les participants à la scène, au défilé ou encore à la chorégraphie.