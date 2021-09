Handball. Dominateur, la JS Cherbourg s'adjuge le derby contre les Vikings de Caen

De part et d'autre, l'envie de rebondir était présente lors de ce derby Normand, après leurs défaites inaugurales : pour les Manchois, après une contre-performance à Nice (29-26), alors que pour les Calvadosiens, cela a fait suite à une performance frustrante contre Massy (30-31). Finalement, après avoir mené presque tout le match, ce sont les Mauves qui ont pu ouvrir leur compteur au championnat, dans une ambiance des grands jours (31-29).

Le match

Dans le premier quart d'heure, les deux équipes ont su faire preuve d'une grande qualité défensive, et n'ont réussi à marquer que sur du jeu rapide, et plus particulièrement en contre (5-4, 16'). Après ce premier temps, les deux équipes se sont plus portées vers l'attaque, et les locaux ont pu prendre l'avantage, notamment grâce à John Nkonda. Pour autant, l'écart entre les Mauves et les Vikings ne s'est élevé qu'à deux buts au moment de retourner aux vestiaires (14-12, 30').

Le break après la pause

Après la pause, les Manchois ont alors su accélérer, et distancer leurs voisins, alors même qu'ils se sont fait pénaliser par plusieurs fois (21-16, 40'). Ils ont même eu 7 buts d'avance à moins d'un quart d'heure de la fin avec le duo Vanègue-Tike (26-19, 47'). Mais Guillard et ses partenaires ont alors réagi, et ont relancé le suspens en revenant à 3 buts à moins de 3 minutes de la fin (29-26, 58'). Finalement, Lucas Vanègue a offert le but qui a permis aux locaux de s'assurer la victoire (31-29, 60').

La fiche

Cherbourg - Caen : 31-29 (mi-temps : 14-12). 2 300 spectateurs.

Cherbourg : Tike 4, Leger 1, Nkonda 5, Muel 2, Gurman 1, Orsted 1, Doudinski 1, Jametal 3, Dalmont 1, Burud 1, Weber, Tabanguet 2, Goujon Bellevue 2, Vanegue 7. Gardiens : Colleluori 8 arrêts, Ivah 7 arrêts. Entraineur : Frédéric Bougeant.

Caen : Silva, Muyembo 3, Allais 2, Langevin 1, Mancelle 6, Creteau 3, Lagier 3, Guillard 4, Trottet 3, Deschamps, Lakbi 3, Slassi 1. Gardiens : Santos de Lima 4 arrêts, Portat 5 arrêts. Entraineur : Roch Bedos.

Prochain rendez-vous

Après ce derby, place à deux déplacements pour les deux clubs Normands. Les Cherbourgeois iront chercher à continuer sur leur lancée à Angers, alors que les Caennais essaieront de gagner leurs premiers points en Alsace, à Sélestat. Ces deux matchs se joueront le vendredi 24 septembre à 20h30.