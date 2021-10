Ça bouge en ville. Les dernières ouvertures dans l'agglomération

Des gourmandises sucrées, du champagne, des produits naturels. Panorama très large cette semaine des dernières ouvertures de commerces dans l'agglomération rouennaise.

Une adresse dédiée aux fines bulles

Un concept inédit a vu le jour dans la rue Beauvoisine avec Instant champagne, un lieu dédié au champagne (à consommer avec modération). L'occasion de découvrir de nouvelles bouteilles et de trouver celle qui correspondra à un événement particulier. La boisson peut s'accompagner d'un dessert et c'est ce que propose La Petite Adresse, près des jardins de l'hôtel de ville. Un magasin réservé aux gourmands avec des desserts revisités pour toutes les occasions. Enfin, à quelques encablures de ce magasin, De natura rerum propose notamment des produits pour réaliser ses propres cosmétiques.

Instant champagne pour une rentrée pétillante

Instant champagne est installé au 7 rue Beauvoisine depuis le 13 septembre. C'est le premier bar entièrement consacré au champagne qui ouvre à Rouen. Angelor Saint-Preux Gauvain était sommelier chez Rodolphe, restaurant rouennais étoilé fermé depuis le mois d'août. Aujourd'hui, le jeune homme a ouvert un bar qui permet à ses clients de s'offrir du champagne à tous les prix et de le déguster dans un cadre chic et luxueux.

Finir la soirée avec un petit plaisir sucré

La Petite Adresse et son Dessert store ont ouvert cet été au 97 rue Saint-Vivien. Le restaurant affiche une belle gamme de desserts mais propose aussi du salé. Déguster une gaufre de Bruxelles au Nutella ou un milk-shake au Kinder Bueno après sa séance de ciné, c'est désormais possible grâce à La Petite Adresse et son Dessert store qui régale les gourmands jusqu'à 23 heures. Pour ceux qui craquent plutôt pour le salé, il y a aussi des salades et des burgers.

Le Dessert store de La Petite Adresse est installé au 97 rue Saint Vivien à Rouen. - Guillaume Lemoine

Apprendre à concevoir ses cosmétiques maison

De natura rerum a ouvert ses portes le 19 juin, au 81 rue d'Amiens à Rouen. La boutique vend des matières premières pour fabriquer ses propres cosmétiques. "En fabriquant ses produits, on est sûr des ingrédients et, surtout, on prend plaisir à les confectionner." Tel est le credo d'Anne Delisle-Durand, à la tête de la boutique De natura rerum, qui propose des produits de qualité, bio, locaux et écoresponsables.

Anne Delisle-Durand s'intéresse à l'aromathérapie, la phytothérapie et à l'apithérapie. - Guillaume Lemoine

