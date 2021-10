En questions. Reprise du championnat de la JS Cherbourg : "On est totalement projetés vers l'avenir"

Premier match à domicile de la saison pour les joueurs de la JS Cherbourg qui affrontent Caen ce vendredi 17 septembre à 20 h 30. Rencontre avec le coach Frédéric Bougeant.

Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette reprise du championnat ?

"On est très content de ce qu'on fait à l'entraînement depuis maintenant huit semaines, de l'investissement des joueurs et des évolutions qu'on a pu apporter sur notre organisation du staff en interne. On part sur un cycle avec de jeunes joueurs, qui ont une moyenne d'âge de 22 ans [contre 30 ans l'an passé, NDLR], ce qui en fait l'équipe de Proligue la plus jeune du championnat. On est allés chercher des joueurs à profil dans des gros clubs [PSG, Nantes, Limoges], qui ont gagné des titres sur les dernières années. On est totalement projetés vers l'avenir."

Comment le travail se passe-t-il avec José Luis Villanueva, arrivé d'Espagne comme nouveau co-entraîneur ?

"On se partage assez naturellement le travail, on se connaît depuis 20 ans, il y a une vraie complicité. José Luis est un entraîneur hyper expérimenté et il amène sa culture du handball espagnole, et ça nous donne un bel équilibre."

Y a-t-il une motivation particulière pour ce premier match à la maison contre Caen ?

"Je ne me nourris pas trop de cette histoire de derby, je garde beaucoup de distance, et je n'ai jamais cherché à être le champion du quartier. Ce qui permet de gagner un championnat, c'est justement de jouer chaque rencontre à fond, et de la préparer de la même manière. En plus, je n'arrive pas à développer une quelconque agressivité envers le club de Caen, car je suis normand et je me sens bien en Normandie."