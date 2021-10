Humour. Jarry revient en Normandie avec son nouveau spectacle

Drôle, touchant, survitaminé… les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier Jarry. L'artiste fait actuellement les beaux jours de TF1 avec les émission Good Singer et Game Of Talent. Il proposera bientôt un film avec Didier Bourdon, mais, pour l'heure, c'est sur scène que l'humoriste prend du plaisir à retrouver son public. Titre, le nom de son nouveau spectacle, est un véritable appel contre l'homophobie et la misogynie. Un moment hors du temps où Jarry laisse entrer son public dans sa vie… Et le public laisse entrer Jarry dans la sienne.

Titre, n'a pas été choisi au hasard. Chaque soir, son public est invité à chanter le titre de son choix. Un titre qui résonne forcément avec la vie de l'artiste. La tournée propose donc autant de dates que de spectacles inédits pour ce maître de l'humour et de l'impro.

Jarry se produira au Carré des Docks du Havre le 29 septembre, au Zénith de Caen le 23 février 2022 et le lendemain au Zénith de Rouen.