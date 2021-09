Près du Havre. Nouvelle piste cyclable entre Octeville-sur-Mer et Montivilliers

La communauté urbaine (CU) du Havre Seine Métropole va réaliser une nouvelle piste cyclable entre Octeville-sur-Mer et Montivilliers.

Ce nouvel itinéraire longera la RD 31 pour assurer une continuité cyclable sécurisée entre les communes d'Octeville-sur-Mer, Fontaine-la-Mallet et Montivilliers. Cette piste sera longue de 2,7 kilomètres. L'itinéraire prendra la forme de deux pistes cyclables unidirectionnelles séparées de la chaussée par une bordure séparatrice destinée à assurer la sécurité des cyclistes. Ce projet va participer à densifier le réseau cyclable sur la périphérie nord du Havre et viendra compléter les aménagements réalisés en 2020 et 2021, entre le terminus tramway du Grand Hameau au Havre et le centre-ville d'Octeville-sur-Mer.

Le chantier est prévu jusqu'au premier trimestre 2022. Durant les travaux, une circulation alternée est mise en place afin de maintenir les deux sens. Le coût total du projet est de 1,75 million d'euros, financés par la CU, la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime.