Calvados. "Caen ça bouge", un festival des mobilités durables

Le week-end des 9 et 10 octobre prochains, le premier festival des mobilités durables aura lieu à Caen. Le Village des mobilités, installé sur la Presqu'Ile, sera le cœur de cet événement intitulé Caen ça bouge. Deux trails urbains, de 8 et 19 km, seront organisés le samedi soir, traversant notamment la Colline aux oiseaux ou le cloître de l'Abbaye aux Dames, des lieux normalement fermés la nuit. Associé à des balades à vélo le dimanche, de 10 et 20 km sur un autre parcours urbain, ce week-end doit aussi donner la possibilité de découvrir la ville autrement, tout en "associant et croisant la partie sportive avec l'ensemble des mobilités douces", comme l'évoque Aristide Olivier, maire adjoint aux sports.

Le festival a été initié par un organisateur habitué des événements urbains à Caen, puisqu'Exaequo a précédemment organisé la Colore Caen, à la même période, jusqu'en 2019. Des conférences sur les différentes mobilités seront aussi organisées pendant le week-end dans le village, qui sera ouvert de 9 à 18 heures le samedi et de 10 à 16 heures le dimanche.