Estuaire de la Seine. La CCI teste un système pour faciliter l'accès aux sites industriels

Identité, habilitations, etc. Accéder à un site industriel requiert souvent de longs contrôles administratifs… Et à chaque entreprise son système ! Pour les optimiser, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire teste un dispositif baptisé Apaise, pour Annuaire des professionnels authentifiés de l'industrie et services aux entreprises. "L'idée est de faciliter l'entrée des sous-traitants, comme une équipe de maintenance par exemple, et des intérimaires, en permettant aux entreprises d'enregistrer les informations au préalable sur une base de données commune. Cela permet aussi aux sociétés qui reçoivent d'être encore plus sécurisées sur l'identité des personnes qui interviennent", détaille Léa Lassarat, présidente de la CCI.

Le dispositif est pour le moment en phase expérimentale, avec une vingtaine de sociétés parties prenantes. "L'objectif est de fédérer une quarantaine d'entreprises pour le lancement prévu en début d'année 2022", poursuit Léa Lassarat. Inédit en France, Apaise a reçu le soutien de l'État, qui injecte 100 000 euros dans le projet.