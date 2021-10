Montpinchon. Le chef manchois Christophe Leroy condamné par la justice

Son nom avait été associé à des dîners clandestins en plein confinement en mars 2021 à Paris. Le chef manchois originaire de Montpinchon, Christophe Leroy, a été condamné mardi 14 septembre par le tribunal correctionnel de Draguignan (Var) à deux ans de prison avec sursis pour travail dissimulé et pratiques commerciales trompeuses, entre 2013 et 2017, dans un restaurant du 16e arrondissement de Paris et dans des établissements de Ramatuelle et Saint-Tropez, dans le Var. Il doit désormais rembourser la bagatelle de 160 000 € à l'Urssaf. À 57 ans, le Manchois s'est également vu interdire de gérer une entreprise pendant 10 ans. Il était également poursuivi pour prévention de banqueroute, chef d'accusation pour lequel il a été relaxé.