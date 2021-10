[Photos + vidéo] Le Havre. Le Pôle Simone Veil dynamise le quartier Danton

"Maman se serait réjouie de ce qu'est ce lieu de vie." Jean Veil et son frère Pierre-François, fils de Simone Veil, ont assisté lundi 13 septembre à l'inauguration du nouvel équipement qui porte le nom de l'ancienne ministre, au Havre. Un pôle socioculturel et sportif entouré d'un jardin, sorti de terre en lieu et place de l'ancienne maison d'arrêt du quartier Danton.

Parmi les équipements, de grands murs d'escalade qui seront aussi utilisés par les scolaires.

Sur ces 4 500 m2, on trouve un gymnase, des murs d'escalade, un atelier numérique, des salles d'activités dédiées au sport, aux loisirs créatifs, à la cuisine, un relais-lecture... Des équipements installés après une concertation à laquelle ont participé près de 800 habitants et acteurs associatifs. "Ce quartier reprend une âme positive", juge ainsi Dominique Delaune, vice-président de l'association d'aide à la parentalité Le Havre des Familles. Une fois par mois, ses membres profitent de l'atelier cuisine pour distribuer des gâteaux aux autres usagers. "C'est un lieu de rencontre qui contribue à désenclaver le quartier", note Brigitte Dechamps, adjointe au maire en charge du quartier Danton.

Des salles en accès libre

Pour la première fois, des salles d'activités sont aussi en accès libre aux habitants. "Ils peuvent utiliser les espaces sans faire partie d'association ou sans participer à une activité municipale. Des jeunes veulent répéter une chorégraphie de danse ? Ont un exposé à préparer ? Ils peuvent avoir accès à la salle", détaille ainsi Sandrine Baraffe, déléguée territoriale en charge de la vie sociale dans le centre ancien du Havre.

Sur le parvis, un jardin urbain avec jeux sportifs et ludiques.

Pour célébrer l'ouverture du pôle Simone Veil, des visites guidées, démonstrations et rencontres sportifs sont organisées du mardi 14 au dimanche 19 septembre. Pendant le week-end, cultures urbaines et danses rythmeront le parvis, qui sera prochainement relié à la gare par une allée piétonne. Programme complet sur le site de la ville.