Saint-Lô. Deux ans de prison ferme pour l'homme qui a tiré sur le Sunset

Un homme de 33 ans a été jugé lundi 13 septembre après-midi devant le tribunal de Coutances, en comparution immédiate, pour avoir tiré à l'aide d'un fusil sur la porte du Sunset, une discothèque saint-loise, dans la nuit de vendredi à samedi, blessant au passage une femme qui s'est vue prescrire 21 jours d'ITT. Le trentenaire écope de trois ans de prison, dont deux ferme. Il n'a plus le droit de paraître devant et aux alentours de la boîte de nuit jusqu'à nouvel ordre. Quatre mentions figuraient déjà sur son casier judiciaire, dont trafic de stupéfiants pour la dernière. Lubin Oliphar, dont l'entrée avait déjà été refusée à l'entrée du Sunset à cause de son comportement, doit également suivre des soins médicaux, en addictologie et psychologie.