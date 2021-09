Flers. Les travaux du futur pôle de santé sont lancés

Après le dépôt de bilan il y a trois ans, les deux bâtiments de l'ancienne clinique Saint-Dominique, dans le centre-ville de Flers, ont été rachetés par l'agglo. L'un, de 1 700 mètres carrés, va être transformé en Pôle de santé. À son rez-de-jardin, il abritera de services d'aide à domicile, SSIAD, UNA et ADMR. Au rez-de-chaussée, se trouveront deux cabinets infirmiers et quatre médecins généralistes, tandis que les médecins spécialistes (pneumologue, cardiologue) œuvreront au premier étage, où seront aussi données des consultations effectuées par la clinique de Vire en orthopédie, en viscéral et en diététique.

Des dentistes recherchés

Mais il reste de la place pour d'autres praticiens. Le président de l'Agglo, Yves Goasdoué, compte sur une émulation entre les professionnels de santé pour en attirer de nouveaux, notamment des dentistes. "On n'est pas dans les endroits les plus désertifiés sur le plan médical, mais si on ne fait rien, on le deviendra", constate l'élu, qui souhaite aussi "de nouvelles collaborations avec d'autres établissements de santé, comme avec la Clinique du Parc à Caen".

Ce chantier, immobilier et aménagements y compris, est évalué à 3 millions d'euros.