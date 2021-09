Caen la Mer. Journées européennes du patrimoine : que peut-on visiter ?

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 48 communes de Caen la Mer dévoilent leurs richesses architecturales, historiques ou naturelles. Ce rendez-vous national, devenu incontournable, se déroulera samedi 18 et dimanche 19 septembre. De la ville millénaire de Caen aux stations balnéaires de la Côte de Nacre, en passant par les villages de l'arrière-pays calvadosien, découvrez le patrimoine d'exception du territoire. Visites insolites, ateliers et animations ponctuent un week-end placé sous le signe de la culture.

Les musées au cœur du patrimoine

Les musées et espaces d'exposition du territoire comme le Musée de Normandie, le Musée des Beaux-Arts, le Frac Normandie Caen ou l'Artothèque, espaces d'art contemporain, ont concocté de nombreuses animations et surprises. Au Frac Normandie Caen par exemple, l'équipe propose une visite guidée des expositions "Senza fine" de Jacques Julien et "Krypton Series" de Bettina Samson, un tour du propriétaire sous l'angle de l'architecture, le concert "Capharnophonie" ou encore le spectacle "L'ouvre-feu".

Deux visites avec l'office de tourisme

L'office de tourisme participe à l'opération en proposant deux visites gratuites. La première, guidée par Pierre Bonard, sur le thème de Napoléon à Caen, emmènera les participants sur les traces du passage de l'empereur à Caen. La seconde sortie, le rallye à vélo à remonter le temps, en partenariat avec Normandie à la Loupe, plongera les cyclistes dans un jeu de société à ciel ouvert. Il permet de retracer en équipe les étapes de l'histoire de Caen grâce aux sens de l'observation et de l'orientation.

Portes ouvertes et animations inédites

Des sites comme le Musée archéologique de Vieux-la-Romaine, le Jardin des plantes de Caen ou encore le parc Ornavik ouvrent leurs portes pour des animations inédites. L'équipe de Vieux-la-Romaine organise entre autres une animation autour du feu et du silex, une initiation au tir préhistorique avec une démonstration de professionnels, un atelier de peinture rupestre, un après-midi fabrication de sifflet ou encore un atelier pour apprendre à s'éclairer au temps de la Préhistoire.

Tout savoir à propos de la gare SNCF

C'est une visite quelque peu originale. Le personnel de la SNCF propose à tous de visiter une rame OMNEO, le service escale de la gare de Caen, ainsi que le simulateur de conduite. L'occasion de comprendre les métiers de chef d'escale et de responsable information gare. Douze créneaux de visite de 30 minutes sont envisageables. La carte d'identité sera demandée.

Pratique. Samedi 18 et dimanche 19 septembre. Pass sanitaire obligatoire. Réservations pour les visites de l'office de tourisme : 02 31 27 14 14. Réservations pour la visite de la gare SNCF : sncf.com/fr. Réservations pour les animations du Musée Vieux-la-Romaine : vieuxlaromaine.fr. Programme complet à retrouver sur : caenlamer-tourisme.fr.