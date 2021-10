Caen. Lutte contre le travail dissimulé : plusieurs personnes contrôlées

D'importants moyens ont été mobilisés. Les policiers nationaux de la circonscription de sécurité publique de Caen et de la direction inter-départementale de la police de l'air et des frontières de la Manche, des policiers municipaux de la ville de Caen et des agents de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en charge notamment du transport routier, ont effectué jeudi 9 septembre en soirée une opération de lutte contre le travail dissimulé et de vérification du respect de la réglementation des livreurs à domicile. Le préfet du Calvados s'est rendu sur le lieu du contrôle.

Le bilan de l'opération fait état de trois personnes placées en retenue administrative par les personnels de la sûreté départementale et de deux délits d'exercice de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre des transporteurs tenu par la DREAL. "Les procédures seront transmises à Mme le Procureur de la République pour appréciation des poursuites éventuelles", a indiqué la police nationale du Calvados.