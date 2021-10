Musique. Soprano numéro un des ventes avec "Chasseur d'étoiles"

Soprano souhaitait être un peu plus près des étoiles. Désormais, il les touche. Son 7e album studio a effectué une entrée fracassante au sein du top album, se classant directement en tête du classement et s'écoulant à plus de 29 000 exemplaires. Il devance Iron Maiden, Drake ou encore Imagine Dragons qui ont tous sorti un nouvel album la semaine dernière.

Sur cet album, on retrouve 18 titres, dont des collaborations avec MC Solaar ou encore les rappeurs marseillais Jul, SCH et Alonzo. On retrouve également Près des étoiles, qui est un hommage au titre de Gold sorti en 1985. Soprano s'apprête à faire une tournée des stades, il sera notamment en concert au stade de France le 2 juillet 2022.