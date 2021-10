Seine-Maritime. Face à l'essor du coworking, une troisième adresse pour le Studio à Rouen

Economie, Entreprise. Depuis un an et demi, le coworking s'est beaucoup développé en lien avec les confinements et la crise sanitaire. La demande est très présente à Rouen comme au Studio qui va ouvrir une troisième adresse avant la fin 2021.