Basket (Amical). Mondeville dominé par une équipe de Chartres très disciplinée

Elles devaient jouer l'Open de Normandie ce week-end. Finalement, après le désistement de Villeneuve d'Ascq, les joueuses de Romain L'Hermitte jouent deux matchs amicaux distincts. Et le premier, contre Chartres, aussi en Ligue Féminine 2 et qui ne devait pas originellement participer à ce week-end, s'est soldé par une défaite 66 à 56.

Le match

La rencontre a commencé par un temps d'observation (5-7, 4'), l'USOM a pris les devants en exploitant les récupérations de balle (15-9, 8'). Mais les visiteuses se sont rapprochées par Long à l'intérieur (17-16, 10'). Les deux équipes sont ensuite restées au coude-à-coude (25-23, 16'), avant que les visiteuses ne mettent en échec les locales. Elles ont ainsi pris l'avantage notamment par Debaut (25-29, 20').

Un manque de constance

Après la pause, Mondeville a pu rester au contact grâce à Bouzenna (37-40, 26'). Or les visiteuses ont alors puni les locales à trois points, et plus particulièrement Marie (43-53, 30'). Avec Dinga Mbomi, les Calvadosiennes sont ensuite restées dans le match, et ont relancé le suspens (56-61, 37'). Mais Long et Chartres ont eu le dernier mot (56-66, 40').

La réaction

Réaction de Romain L'Hermitte après la défaite contre Chartres Impossible de lire le son.

La fiche

Mondeville - Chartres : 56-66 (17-16, 8-13, 18-24, 13-13). 200 spectateurs.

Mondeville : Départ : Gomis 5, Bouzenna 10, Bussiere 5, Ousfar, Dowdell 9. Banc : Basque 7, Dinga Mbomi 8, Dutat, Gueye 12, Daba Sylla. Entr. : Romain L'Hermitte.

Chartres : Départ : Debaut 10, Bienvenu 11, Mfutila 12, Marie 6, Long 13. Banc : Farcy 2, Hillotte 3, Niare 6, Mahoutou 3. N'a pas joué : Niang. Entr. : Benoit Marty.

Prochain rendez-vous

Dès ce dimanche 12 septembre, les Lionnes vont poursuivre leur préparation à la Halle Bérégovoy à 15 h, face à Saint-Amand, une équipe de Ligue Féminine.