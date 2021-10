Foire de Caen. Les trois rendez-vous à ne pas manquer 

La Foire internationale de Caen est un événement incontournable pour la ville de Caen. Cette année, l'invitée d'honneur est la Caennaise Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021. Sa joie de vivre et sa beauté ont conquis un pays tout entier. Elle ira à la rencontre des acteurs du territoire normand et surtout de son public.

Du street art et de la musique

au programme

Autre événement à ne pas manquer : la découverte de la réalisation d'une fresque par le graffeur normand Oré. Il transportera les visiteurs dans son univers et pourrait en passionner plus d'un. Il fera ses démonstrations sur de grandes fresques, d'un format de 10 x 2,5 mètres. Un beau moment culturel à ne pas rater !

Seront également présents, DJ Set et ses collectifs normands pour enflammer et mettre l'ambiance au sein des allées de la foire avec des "sets endiablés" qui raviront les visiteurs qui pourront, à tout moment, profiter des leurs déambulations en camion.

Amandine Petit, invitée d'honneur

La Normande Amandine Petit sera présente à la Foire internationale de Caen. La Miss France 2021 sera au parc des Expositions le samedi 18 septembre. À partir de 10 heures, les visiteurs auront la possibilité de venir à la rencontre d'Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021. En début d'après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30, la Normande signera des dédicaces au niveau de la Mezzanine dans le hall 2 de l'exposition.

Des fresques en direct avec le graffeur Oré

L'artiste caennais Oré sera à la Foire les 19,20 et 21 septembre. Il réalisera en direct des fresques géantes, pour le plaisir des yeux du public. Il sera possible de découvrir le travail du street artiste Oré à la Foire de Caen. Il expliquera les étapes de la création d'une fresque "grand format". Les visiteurs auront la possibilité d'admirer ses œuvres toute la durée de la foire. Il y aura aussi des ateliers de scratch et breakdance.

L'artiste normand Oré sera l'un des invités normands de la Foire de Caen. - Justine Tariel

DJ Set offre un spectacle mouvant

Du 17 au 26 septembre, DJ Set et collectifs normands viennent mettre l'ambiance. Ils proposeront toutes sortes de musiques au volant de leur camion. Pour mettre l'ambiance dans les allées de la foire, les visiteurs pourront compter sur la parade de DJ Set tous les jours à 10 h 30, 14 h 30 et 17 heures. Les week-ends et pendant les nocturnes de la foire, ils accompagneront les "robots leds" lors des déambulations nocturnes.

Les robots leds mettront de l'animation lors des déambulations nocturnes, accompagnés de DJ Set. - Justine Tariel