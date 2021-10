Damigny. Les Elles de l'Orne courent à nouveau contre le cancer du sein

L'annonce est tombée vendredi 10 septembre : la septième édition des Elles de l'Orne, course et marche de 5 km contre le cancer du sein, aura lieu le dimanche 10 octobre prochain à 15 heures, au départ du pôle universitaire d'Alençon, site de Damigny, sous sa forme habituelle, mais sur un nouveau parcours qui empruntera la voie verte. L'an dernier à cause de la Covid-19, la manifestation avait dû être aménagée de façon virtuelle. Depuis leur création il y a sept ans, Les Elles de l'Orne ont permis de recueillir 120 000 € au profit de la lutte contre la maladie.

Pour participer à cette édition 2021 : le pass sanitaire sera obligatoire. Inscription jusqu'au dimanche 3 octobre : 7 € ou 10 € (avec tee-shirt) sur le site lesellesdelorne.fr.