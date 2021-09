Le Havre. La deuxième édition du Forum des associations, ce dimanche

La deuxième édition du Forum des associations se déroulera dimanche 12 septembre, à l'hôtel de ville du Havre. Plus de 180 associations seront présentes. L'occasion de trouver une activité pour cette nouvelle saison. L'événement se déploiera sur les parvis, le forum et les grands salons de l'hôtel de ville. Il sera organisé en quatre villages, chaque village correspondant à l'une des thématiques investies par le tissu associatif (sports, jeunesse et loisirs - culture, patrimoine et arts vivants - action sociale et insertion - défense des droits et des causes).

Programme des animations

• 10 h 15 - 10 h 45 : démonstration d'arts martiaux historiques européens et escrime artistique - Aisling 1198

• 11 h 15 - 11 h 45 : démonstration de fitness et zumba - Collectif Sport Santé Seine-Maritime

• 11 h 20 - 11 h 40 : démonstration arts martiaux - Nintaï Dojo

• 12 heures - 12 h 30 : démonstration de gymnastique - Club Havrais Loisirs des Retraités

• 14 heures - 14 h 30 : animation musicale - Atelier Musique du Havre

• 14 h 45 - 15 h 15 : démonstration de kung-fu - HAC Kung-fu

• 15 h 30 - 16 heures : démonstration de ukulélé - La Ora Na Tahiti Le Havre

• 16 h 15 - 16 h 45 : initiation aux gestes de premiers secours - La Croix Rouge Française

• 17 heures - 17 h 30 : théâtre medley - Compagnie Corinthe

Pratique. Forum des associations, dimanche 12 septembre de 10 à 18 heures. Gratuit (pass sanitaire obligatoire).