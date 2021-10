Un incroyable talent en Normandie ?

Pour découvrir le talent de demain, cette émission de télévision, parcourt la France afin de trouver des participants pour la saison 7 de "La France a un incroyable talent". Les organisateurs espèrent trouver des talents qui représenteront la région Haute-Normandie.

"L’émission est ouverte à toutes et à tous :

Vous êtes amateur ou professionnel?

Vous avez un don, un talent, une passion, une originalité, etc. que vous voulez partager sur scène ?

Vous êtes danseur, chanteur, magicien, imitateur, acrobate, humoriste, recordman, contorsionniste, ventriloque, performer, artiste de cirque, de cabaret, musicien, transformiste, mentaliste, sportif, virtuose, etc. ? Quelle que soit votre profession, votre âge, que vous soyez seul ou en groupe …

Inscrivez-vous dès maintenant en contactant :

Ashley au 01 46 62 39 58 / ashley.bensimhon@fremantlemedia.com"