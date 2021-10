Rouen. Le Livre des fontaines : une véritable source historique

Baptisée "Retour aux sources", l'exposition permet de découvrir ce document exceptionnel que constitue le Livre des fontaines. Ce manuscrit sur vélin du XVIe siècle, destiné à l'entretien du système d'alimentation en eau de la ville, constitue un exceptionnel témoignage historique puisqu'il reproduit fidèlement des monuments rouennais.

Un bon tuyau

À la Renaissance, pour assainir la ville et lutter contre les grandes épidémies, la Ville de Rouen investit et entame de grands travaux pour améliorer la desserte en eau de la ville, exploitant les sources de Gaalor, Yonville et Carville. Les fontaines se multiplient alors dans la commune. Or ce réseau exige un entretien constant. Dans ce but, Jacques le Lieur, échevin de la ville, commande la réalisation du Livre des fontaines, conçu comme un document technique. Il se compose d'un manuscrit, de trois bandes de parchemins de 3 à 9 mètres qui montrent le circuit des trois sources jusqu'au centre-ville et la grande vue de Rouen. L'ensemble était conservé dans un coffre. Précieusement conservé dans les réserves de la bibliothèque patrimoniale, ce document unique en Europe est exceptionnellement présenté au public dans sa version originale.

Un flot de détails

Le Livre des fontaines offre un précieux témoignage de la ville de Rouen telle qu'elle était à la Renaissance. En suivant le tracé des conduites d'eau, l'auteur du plan nous invite à découvrir les monuments les plus remarquables de la ville, illustrant ainsi l'économie florissante de Rouen, alors premier port de France. "Le point de vue choisi est très particulier, la perspective est tronquée, explique Alice Manseau, bibliothécaire adjoint à la bibliothèque Villon. Les bâtiments d'exceptions sont signalés par leurs disproportions." On identifie facilement l'hôtel de Bourgtheroulde, les halles du vieux marché, mais aussi la maison de Jacques le Lieur. Quant à la vue générale de Rouen, elle met en avant le système de fortifications, le pont de pierre, les nombreux bateaux de commerces et les clochers qui ponctuent le paysage urbain.

Un plongeon dans l'histoire

Pour les journées du patrimoine, de nombreuses animations gratuites seront proposées au public. Les vendredi 17 et samedi 18, des visites commentées sont organisées afin de mieux comprendre la valeur du manuscrit et sa portée. Les enfants pourront aussi appréhender cette exposition, par le biais d'un jeu de piste dont le but est de retrouver les monuments de Rouen déjà présents au XVIe : un jeu d'observation qui conviendra aussi bien aux plus jeunes qu'à leurs parents. Enfin, pour ceux qui veulent en savoir davantage, une conférence animée par Élodie Perrot, restauratrice de la bibliothèque, nous dévoile les différentes étapes de la restauration de ce document exceptionnel.

Pratique. Jusqu'au vendredi 25 septembre, bibliothèque patrimoniale Villon à Rouen. Gratuit. 02 76 08 80 76