Le Havre. Mobilisation en faveur du mois de lutte contre les cancers de l'enfant

Le mois de septembre est un mois dédié au soutien à la lutte contre les cancers pédiatriques dans le monde, qui touchent chaque année plus de 2 500 enfants et adolescents en France. Au Havre, Ludivine Rouzès est ambassadrice de l'association Imagine For Margo. Cette maman se mobilise depuis la mort par cancer de sa fille Emma, alors âgée de 3 ans. Elle aurait eu 10 ans cette année. Différentes opérations sont organisées durant tout le mois de septembre.

- Mercredi 1er septembre, l'Association de tennis de Sainte-Adresse (Atsa) organisait un mini-tournoi avec une vingtaine de jeunes. La journée a permis de récolter 300 euros.

- Vendredi 10 septembre, 40 bars et restaurants du Havre et de Sainte-Adresse participent à l'opération "A leur santé". Ces établissements vont reverser une partie de leur recette du jour et du soir à l'association Imagine For Margo.

- Samedi 25 et dimanche 26 septembre, le Lions Club Le Havre Salamandre propose deux concerts au Petit Théâtre. Aude Mesas jouera un répertoire jazz et des œuvres de Barbara.

- Dimanche 26 septembre, dans le cadre des journées piétonnes de Saint Vincent, l'union commerciale Saint Vincent Saint Roch proposera des tours de Porsche et de Ferrari au profit de l'association Imagine for Margo.

- Jusqu'au lundi 20 septembre, Ludivine Rouzès organise sa tombola "Lh'eureux Hasard". Quatre-vingts lots sont à gagner, donnés par des artistes, des associations et des commerçants havrais.

- Jusqu'au mercredi 22 septembre, La Capsule Havraise commercialise des tee-shirts qu'elle a créés pour l'occasion (sa gamme Like a Rainbow).

Pour soutenir Ludivine Rouzès, des dons libres sont également possibles.