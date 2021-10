Rouen. La grande braderie lance la Fête du commerce

Les étals sont de sortie pour de bonnes affaires dans le centre-ville de Rouen et aux Docks 76. La traditionnelle braderie d'automne a repris ses quartiers depuis mercredi 8 septembre et jusqu'à dimanche.

C'est cet événement qui a été choisi pour lancer la deuxième édition de la Fête du commerce, à l'initiative de la Ville de Rouen. Le principe : réunir sous une même bannière toute une série d'événements jusqu'à la fin du mois d'octobre pour animer le centre-ville, faire venir les clients et donc favoriser le dynamisme du commerce. "Tous les week-ends, on propose un événement ou un focus sur un quartier de la ville", précise Sileymane Saw, adjoint au maire en charge du commerce. Une aubaine pour les commerçants qui voient cette coopération d'un bon œil : "Ça fait deux ans qu'on a des périodes compliquées… Avoir de l'initiative et des événements récurrents est positif pour nos commerces et nos clients", estime Fabrice Antoncic, le président des Vitrines de Rouen, l'une des principales associations de commerçants.

Les temps forts de la Fête du commerce

La braderie d'automne : jusqu'au dimanche 12 septembre dans le centre-ville de Rouen et aux Docks 76.

Concert apéro : vendredi 10 septembre à 18 h 30 avec une fanfare, place de la Pucelle.

Marché aux plantes : du vendredi 10 au dimanche 12 septembre au 1er étage du centre commercial des Docks 76.

Course des serveuses et garçons de café : dimanche 12 septembre à 15 h 30, place de la cathédrale - un test d'habileté pour les serveuses et serveurs, toujours spectaculaire et convivial.

La fête du ventre et de la gastronomie normande : samedi 16 et dimanche 17 octobre, quartier Vieux-Marché, avec plus de 170 producteurs de la région et de nombreuses animations.

Concours de la meilleure tarte aux pommes : jeudi 28 octobre, pour les amateurs, apprentis et professionnels.