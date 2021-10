Cadeaux. Finis les réveils difficiles avec vos Senseo à gagner toute la semaine !

Gagnez tous les matins, votre machine à café Senseo Quadrante. Une Senseo design et futuriste, jusqu'à huit tasses, 1,2 L, couleur gris clair et noir, accompagnée de deux tasses Senseo et de deux paquets de café brésilien, un café doux et équilibré, plus de 60 dosettes compostables.

Savourez une tasse de délicieux café en ajustant son intensité et sa force. Choisissez entre café court et serré ou café normal et doux grâce à la fonction sélection d'intensité.

Temps de préparation pour une tasse (café noir) : 30 secondes

Temps de préparation pour deux tasses (café noir) : < 60 secondes

Puissance : 1 450 W

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque matin, du lundi 13 au vendredi 17 septembre, entre 8 heures et 8 h 30 avec Pierre dans Normandie Matin.