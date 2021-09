Cherbourg-en-Cotentin. Départ d'un convoi de combustible jugé dangereux par Greenpeace

Un 7e transport de combustible nucléaire recyclé Mox devrait partir prochainement de Cherbourg, par deux bateaux britanniques, vers le Japon, a-t-on appris par Orano. "Orano et ses partenaires industriels ont une longue expérience de ce type de transport entre l'Europe et le Japon, dans le respect des réglementations internationales et avec les meilleurs résultats en termes de sûreté et de sécurité", rappelle l'entreprise de recyclage de déchets nucléaires. Mais d'après Greenpeace, ce transport n'est pas sans risque : "C'est du Mox qui a la particularité de contenir du plutonium, une matière très dangereuse."

L'ONG appelle à un rassemblement mardi 7 septembre à 20 heures, sur le passage que doit emprunter le transport, entre La Hague et Cherbourg. Néanmoins, Orano rappelle que des actions de blocage sont illégales : "Le Tribunal de grande instance de Cherbourg a rendu une ordonnance le 31 août dernier interdisant de s'approcher du convoi pour des raisons évidentes de sécurité."

Avec AFP