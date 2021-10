Cinéma. Villerville, Le Havre, Granville… La Normandie de Jean-Paul Belmondo

"On cause de trop, on s'déshydrate !" C'est l'une des répliques cultes du film Un singe en hiver, tourné en 1962 à Villerville (Calvados) - alias Tigreville au cinéma - tout près de Honfleur. L'acteur Jean-Paul Belmondo, mort lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, y a laissé une empreinte indélébile, grâce à l'inoubliable duo qu'il formait à l'écran avec Jean Gabin.

Le Cabaret Normand est resté dans son jus depuis le tournage. Il est un pèlerinage pour les nombreux fans de l'acteur.

"Il a marqué non seulement l'histoire du cinéma français, mais aussi celle de la commune", estime Michel Marescot. Le maire de Villerville a accueilli avec "beaucoup d'émotion" la disparition de Bebel. "J'étais tout gamin pendant le tournage. À l'école, on n'attendait qu'une chose : que la cloche sonne pour pouvoir s'échapper et rejoindre les différents lieux de tournage. C'était une nouveauté extraordinaire de voir les acteurs, le matériel…", se souvient l'élu.

Jean-Paul Belmondo et Villerville Impossible de lire le son.

"Il était très proche des gens"

Jean-Paul Belmondo était revenu dans le village en 2014. "Il était diminué physiquement, mais il gardait ce sourire, il était très proche des gens. Il s'est retrouvé entouré par des dizaines et des dizaines de fans et s'était montré très disponible."

Le Cerveau, des milliers de figurants au Havre

Autre film culte : Le Cerveau, tourné à l'été 1968 avec Bourvil et David Niven. À l'époque, près d'un millier de figurants participent au tournage, au Havre (Seine-Maritime), comme le rapporte Le Havre Regards. Les plus anciens se souviendront notamment de la scène de la Citroën DS coupée en deux…

"C'est l'un des derniers grands acteurs de cette époque-là", réagit André Nicolas, figurant sur le tournage et membre de l'association des Amis de Bourvil. Jean-Paul Belmondo logeait à l'hôtel de Normandie, avec sa compagne Ursula Andress. "Il était un peu plus en retrait que Bourvil avec le public, mais il se prêtait aussi aux autographes. On ne l'appelait pas Monsieur Belmondo, c'était Bebel !", se souvient André Nicolas, à l'époque âgé de 18 ans. Il avait profité des onze jours de tournage pour immortaliser les stars…

Bebel a signé des autographes, sur le tournage du Cerveau. - André Nicolas

En thalasso à Granville

Jean-Paul Belmondo est aussi venu dans la Manche, où il a séjourné au centre de rééducation de Granville, après son AVC survenu en août 2001. En 2013, il était à l'inauguration de la thalasso Prévithal de Donville-les-Bains.

L'actuel directeur, Olivier Béna, raconte l'impression que l'acteur a laissée auprès du personnel : "Il est venu avec ses amis Charles Gérard et Michel Drucker, ils ont dîné au restaurant. C'était quelqu'un de très jovial et sympathique, il était même allé discuter avec les équipes, notamment en thalasso."