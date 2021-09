Caen. Le cinéma LUX fête ses "60 + 1 ans" : quel est le programme ?

Le 25 février 1960, l'iconique maison rouge ouvrait ses portes. Le cinéma LUX de Caen célèbre cette semaine ses 60 ans, Covid-19 oblige, un an plus tard. Si l'événement a été reporté à plusieurs reprises, le directeur Gauthier Labrusse et son équipe souhaitaient vivement le maintenir. Pour l'association, cet événement marque l'occasion de relancer l'activité, de retrouver le public autour de moments festifs, de partager à nouveau l'amour du cinéma avec un grand A. Nouvelle fresque murale, avant-premières, tournage participatif, ciné-piscine… La programmation s'annonce riche et variée.

Une nouvelle fresque sur les murs

Pour ses "60 + 1 ans", le cinéma LUX se refait une beauté. Oré, graffeur bien connu des Caennais et co-créateur de la fresque déjà présente, réalisera une nouvelle fresque côté église. À travers son graff, l'artiste rend hommage, en partie, au fameux Géant de fer.

Des avant-premières avec rencontres

Durant ces dix jours, quatre avant-premières sont programmées, dont trois rencontres. Au programme : jeudi 9 septembre à 18 h 30, La Fracture, en présence de la réalisatrice Catherine Corsini au LUX, vendredi 10 à 20 heures, La Grande aventure du cirque plume en présence de Bernard Kudlak au Square Sébire, dimanche 12 à 17 heures, Albatros de Xavier Beauvois et mercredi 15 à 20 heures, Debout les femmes ! avec le réalisateur François Ruffin.

Un tournage participatif avec KinoCaen

Le LUX souhaite partager sa passion du cinéma. Il propose une animation de taille : un tournage participatif, en partenariat avec le festival KinoCaen. Ici, chacun découvre et pratique du mercredi 8 au vendredi 10 septembre la plupart des métiers de la production d'un film. De l'écriture au montage, en passant par le tournage en studio, le tournage participatif permet d'en apprendre un peu plus sur les coulisses du 7e art. La projection des films tournés pendant ces trois jours aura lieu samedi 11 septembre, en préambule de la projection en plein air.

Une séance de cinéma… à la piscine

Apprécier un film en maillot de bain, les pieds dans l'eau, c'est assez rare. Jeudi 16 septembre à 21 heures, le stade nautique Eugène-Maës diffuse La croisière du Navigator, une comédie-romance de 1924. Ce film muet américain a été réalisé par Buster Keaton et Donald Crisp.

La Fête du cinéma

Pendant trois jours, du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, tous les films sont à 5 € dans 49 villes normandes. Les cinémas de l'agglomération caennaise participent à l'opération comme le Pathé Caen, Lux, UGC Mondeville, Café des Images ou encore Le Cabieu Ouistreham.

Pratique. Le cinéma LUX, 6 avenue Sainte-Thérèse à Caen. Événement du mardi 7 au vendredi 17 septembre. Séances et spectacles, tarif unique à 5 €. Pass sanitaire obligatoire. Infos : cinemalux.org.