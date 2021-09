Le Havre. Les 400 Coups, une nouvelle librairie jeunesse

"On avait déjà des albums chez nous avant d'avoir des enfants !", sourient Xavier de Finance et Marie-Alix Dalle. Mardi 10 août, ils ont concrétisé leur passion pour la littérature jeunesse en ouvrant la librairie Les 400 Coups, située 1 rue Edouard-Herriot au Havre. "Il y a dans ces livres une richesse de création incroyable. On est très sensibles au graphisme, à la beauté des illustrations. Et nous avons partagé beaucoup de choses avec nos enfants grâce à la lecture", poursuit le libraire, qui mûrit le projet depuis quatre ans.

Dans son commerce de 80 m2 entièrement rénové, le couple propose des livres "pour les tout-petits jusqu'aux grands ados ou jeunes adultes". Des articles de loisirs créatifs, des jeux de société, de la papeterie et des ouvrages sur la parentalité garnissent aussi les étagères.

"Nous voulons faire de la librairie un lieu ouvert, avec des ateliers d'arts manuels, d'éveil musical, de magie", poursuivent Xavier de Finance et Marie-Alix Dalle, qui installeront bientôt une cabane de lecture pour les bambins.

À l'occasion de la rentrée, le duo partage quelques conseils et coups de cœur pour donner le goût de lire :

Pour les tout-petits

- Calinours va à l'école, Alain Broutin et Frédéric Stehr, L'école des Loisirs : "Un livre très doux qui va rassurer les enfants sur les premiers jours d'école, et qui rappellera peut-être des souvenirs aux parents", note Xavier de Finance.

- L'école, maman et moi, Clothilde Delacroix, Seuil Jeunesse : "Un livre entre l'album et la BD", précise Marie-Alix Dalle. L'histoire d'une petite lapine qui est à l'école élémentaire. L'auteur y aborde à la fois les relations mère-fille ou mère-école. "On s'y retrouve pas mal en tant que parent. Il y a beaucoup d'humour."

Pour les CP

"Souvent, on a lu aux enfants beaucoup d'albums quand ils étaient petits. Quand ils commencent à lire, c'est un vrai plaisir pour eux de reprendre ces livres et de déchiffrer par eux-mêmes, plus seulement les images", conseille d'abord le libraire. Côté romans, on peut opter pour Mes premières lectures Montessori ou Sami et Julie, avec une typo adaptée aux premiers lecteurs.

Pour les collégiens

- Alma - Le vent se lève, livre I, Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse : Le coup de cœur du moment pour Xavier de Finance. "C'est un roman qui raconte l'histoire d'une famille confrontée à l'esclavage, notamment la petite fille Alma. Il y a une dimension d'aventure et d'humanité très forte. C'est une trilogie, le deuxième tome est prévu à la fin de l'année, c'est le moment de lire le premier !"

Et pour les maîtresses !

Ils arrivent, Sylvie Neeman et Albertine, La joie de lire : Un album "vraiment très drôle où on inverse l'idée reçue : ici, c'est la maîtresse qui a peur de retrouver l'école", détaille Marie-Alix Dalle. L'institutrice entend du bruit au bout du couloir et s'imagine des monstres affamés… "On comprend à la fin que ce sont les enfants, qui sont finalement gentils et souriants !"

Ils arrivent, un album idéal pour… les maîtresses ! -