Calvados. Découvrez les axes contrôlés par les gendarmes cette semaine

C'est la rentrée et les gendarmes du Calvados effectuent de nouveau des opérations de contrôles de vitesse. Du lundi 6 au dimanche 12 septembre, ils seront présents sur certains axes du département, notamment la départementale 40 entre Moult et Saint-Pierre-sur-Dives et la départementale 511 entre Falaise et Saint-Julien-le-Faucon.

Les forces de l'ordre précisent que "des dispositifs visibles et non visibles vont ainsi se succéder sur ces axes qui font l'objet de trafics pendulaires importants (domicile - travail - domicile)".

Les gendarmes du Calvados rappellent notamment que "la majorité des accidents matériels et corporels se produisent sur ce type de trajets 'quotidiens'".