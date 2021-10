Paris-Normandie: réaction des Verts

Dans un communiqué de presse en date du 23 février, les élus Europe Ecologie les Verts ont tenu à exprimer leur soutien au 365 employés de la SNPEI, la société qui édite, entre autre, Paris-Normandie.

"Si ces journaux venaient à disparaître, c’est un morceau de démocratie qui s’évanouirait avec eux. Nous

sommes partisans d’une pluralité de l’information et conscients que la vie politique locale perdrait là l’une de ses caisses de résonance.



Nous appuyons les revendications des organisations syndicales qui réclament que le GHM et son ac-

tionnaire principal, Philippe Hersant, assument leur responsabilité dans cette crise. L’absence d’inves-

tissements, le manque de vision et de développement ont contribué largement à la dégradation de

l’entreprise."