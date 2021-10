Loisirs. Coup d'envoi du festival Off-Courts de Trouville-sur-Mer

Septembre, c'est le mois du cinéma sur la Côte Fleurie dans le Calvados. Planches et parasols côtoient stars et caméras et, à quelques encablures de Deauville, se trouve Trouville-sur-Mer, son casino et... son festival, qui est une rencontre entre la France et le Québec autour du court-métrage. Cette année plus de 140 court-métrage ont été sélectionné, dont 47 en compétition.

Le festival ne tourne pas exclusivement autour du cinéma : soirées et concerts sont également organisés. Les créatifs se réunissent au village Labo off, tandis que les professionnels se rencontrent au marché du film. L'accès au festival est libre et gratuite, sur présentation du pass sanitaire.