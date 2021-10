Rouen. Pour sa rentrée, Nicolas Mayer-Rossignol détaille de grands projets

"On est allés vite l'an passé, désormais on accélère." C'est par ces mots que Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole, a lancé sa rentrée vendredi 3 septembre, après une année de mandat pendant laquelle il a tenu à imposer sa marque social-écologique.

Pour cette deuxième année, "il y a un enjeu sur l'économie, avec un nécessaire développement de l'attractivité", a indiqué l'élu qui souhaite mobiliser les outils fiscaux pour favoriser l'implantation d'entreprises, en particulier dans les domaines du numérique, des mobilités décarbonées, de la transition écologique ou de la filière hydrogène. "NMR" mise aussi sur la relance par les investissements qui seront encore renforcés pour certains projets d'ampleur sur le territoire.

Un Palais des congrès sur la presqu'île Saint-Gervais

La Presqu'île Saint-Gervais a été particulièrement mise en avant par l'élu, qui y imagine la construction d'un Palais des congrès, vu comme "une signature architecturale en entrée de ville" et qui viendrait combler un déficit d'offre sur ce marché dans la métropole.

La transformation de la presqu'île passe aussi par le réinvestissement du chai à vin, momentanément vu comme un casino et qui serait utilisé pour un projet culturel, le développement du terminal croisière ou encore le réaménagement du champ de foire qui pourrait devenir un lieu de balade plus familial.

Un complexe dédié aux sports urbains sur l'Ile Lacroix

Autre quartier qui devrait concentrer les investissements : l'Ile Lacroix. L'ancien centre aquatique Océade, aujourd'hui à l'abandon, pourrait devenir un grand complexe dédié aux sports urbains, avec notamment un skate parc qui viendrait remplacer l'actuel sur la rive gauche, destiné à être détruit lors des travaux du quartier Flaubert. De quoi se placer comme base arrière des JO de Paris en 2024, maintenant que le skate est officiellement un sport olympique. Autre priorité, réaliser des aménagements pour la promenade qui fait le tour de l'île. Les bâtiments vides de Voies navigables de France devraient aussi être réinvestis pour proposer pêle-mêle guinguette, espaces de coworking et lieux culturels.

Parmi les chantiers à venir, Nicolas Mayer-Rossignol a aussi évoqué un projet urbanistique pour le cours Clemenceau, en lien avec la future ligne T5, qui laisserait davantage de place au vélo.

Des équipes de nuits pour la police municipale

La Ville de Rouen investit aussi dans la sécurité. Onze nouveaux policiers municipaux sont en cours de recrutement pour la mise en place de patrouilles systématiques la nuit, le service actuel de la police municipale s'arrêtant à 22 heures. Par ailleurs, 21 nouvelles caméras de vidéosurveillance doivent être installées, en plus de la quarantaine existante. Un investissement dans la sécurité qui se chiffre à environ un million d'euros pour la municipalité.