Seine-Maritime. Deux familles relogées après un feu de garage

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus pour un feu de garage, rue du Bois-d'Yclon à Critot, jeudi 2 septembre, peu après 19 h 30. Le garage, situé entre deux maisons, était entièrement embrasé à leur arrivée. Le garage a été entièrement détruit et les toitures en partie endommagées. Quatre adultes et trois enfants ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Deux de ces adultes et les trois enfants ont été transportés vers le CHU de Rouen pour des contrôles. Les deux familles devront être relogées par de la famille.