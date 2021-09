[Photos]. Des tags satanistes découverts sur l'église Saint-François au Havre

Plusieurs tags ont été découverts jeudi 2 septembre sur l'église Saint-François du Havre, situé dans le quartier du même nom. Étoile satanique et croix retournées ont été tracées à la bombe de peinture orange, sur les portes de l'édifice.

Sur les murs adjacents, on peut aussi lire le mot "mort", ainsi que le sigle ACAB et les chiffres 1312, utilisés pour insulter la police. La mairie du Havre entend déposer plainte et intervenir rapidement pour faire disparaître ces traces de vandalisme.

"C'est honteux. Il faut effacer ça et retrouver ceux qui ont fait ça" réagissait une passante vers 20 h 30, devant les dégradations toujours visibles. "J'ai grandi dans le quartier. Je ne suis pas chrétienne mais je trouve ça très choquant".