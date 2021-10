Bleus: Mbappé, blessé à un mollet, quitte le rassemblement

Le joueur du Paris SG avait ressenti une "douleur" à un mollet pendant France-Bosnie (1-1) mercredi soir à Strasbourg en qualifications au Mondial-2022. Il a passé des examens jeudi et a été remis à la disposition de son club avant le départ des Bleus vendredi pour Kiev, où ils affrontent l'Ukraine samedi (20h45) avant de recevoir la Finlande mardi (20h45) à Lyon. "Il ne sera pas remplacé pour le déplacement en Ukraine", a précisé la FFF.

Mbappé a vécu plusieurs jours agités, entre Paris, Clairefontaine et Strasbourg. Longtemps annoncé du côté du Real Madrid, il est finalement resté au PSG à l'issue du mercato, mardi soir. Quelques heures plus tard, il était titulaire au stade de la Meinau avec l'équipe de France pour le premier match des Bleus depuis l'élimination à l'Euro.

Le Bondynois de 22 ans reste sur six matches d'affilée sans marquer en sélection, après avoir déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en quatre apparitions en Ligue 1 cette saison. Avec ce forfait pour les deux prochaines rencontres, Mbappé aura manqué dix matches internationaux en deux ans pour cause de blessure, maladie ou Covid-19, sur les 26 disputés par les champions du monde français.

Pour le sélectionneur Didier Deschamps, c'est un coup dur supplémentaire, au cœur d'un rassemblement dense où les blessures se sont multipliées. Pour la première fois depuis 7 matches, il ne pourra pas aligner son trident offensif Griezmann-Benzema-Mbappé, ce qui pourrait offrir une titularisation à Kingsley Coman, Anthony Martial voire Moussa Diaby.

Depuis le début du stage lundi, Dayot Upamecano, N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, et désormais Mbappé ont été libérés. Plus tôt jeudi, le défenseur Nordi Mukiele avait par ailleurs été rappelé pour pallier la suspension de Jules Koundé, exclu contre la Bosnie mercredi. Il a rejoint le groupe aux côté de Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, également appelés en renfort.