Bonne table près de Rouen. Le Vert Bocage, brasserie chic d'un chef étoilé

Il habite tout près et avait repéré le potentiel des lieux. Olivier Da Silva, chef étoilé du restaurant L'Odas, en centre-ville de Rouen, voulait un nouvel espace à lui pour proposer autre chose que du gastronomique. La cuisine de L'Odas, il l'a laissée en grande partie à sa compagne, Suzanne Waymel, pour se concentrer sur le lancement de cet hôtel-restaurant, Le Vert Bocage, au bord de la route à Franqueville-Saint-Pierre. "J'ai voulu faire une restauration accessible, traditionnelle et de qualité", explique le chef. Une cuisine de brasserie chic, "rassurante", mais pour laquelle il n'était pas question de faire des concessions. "On garde les mêmes fournisseurs, sur la vaisselle, sur la verrerie, et évidemment sur les produits." L'intérieur est spacieux, avec une partie bistrot chic, une salle qui peut être privatisée pour une clientèle business et une salle plus grande, plus feutrée, qui donne sur une vaste terrasse et sa cuisine extérieure.

La cuisine de tous les jours

Aux commandes en cuisine, Brice Legrand, qui était le second d'Olivier Da Silva à L'Odas. Les plats "rassurants" se retrouvent bien à la carte avec des grands classiques comme les escargots, le foie gras, l'os à moelle ou l'andouillette. J'opte le jour de ma visite pour la formule du midi qui propose l'entrée et le plat pour 18 euros. En entrée, les filets de maquereaux grillés sont parfaitement cuits et servis avec de délicieuses échalotes confites au vin blanc, le tout rehaussé de quelques groseilles.

Filet de maquereau grillés à la flamme. -

Pour le plat : saucisse et velouté de pomme de terre avec une ratatouille. Du grand classique très bien maîtrisé pour une sensation cuisine confort comme chez mamie. Le plus ? Des restes du restaurant gastronomique avec la possibilité de commander au verre des vins grand crus ou de s'essayer à un peu de caviar. À tester, en attendant l'ouverture des premières chambres de l'hôtel au-dessus, "d'ici la fin de l'automne," espère le chef Da Silva.

Pratique. 864 Route de Paris à Franqueville-Saint-Pierre. Tel : 02 35 80 14 74