Etats-Unis. Les rues de New York submergées par les eaux

L'ouragan Ida continue de sévir aux États-Unis. Alors que les intempéries ont déjà causé la mort de sept personnes dans le sud du pays, c'est New York qui a essuyé les foudres de la nature dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 septembre. A l'heure actuelle, le bilan serait d'un mort et d'une personne disparue. La gouverneure de l'état de New York, Kathy Hochul, a même été contrainte de décréter l'état d'urgence en raison des inondations provoquées par ces précipitations exceptionnelles. L'ouragan qui a été rétrogradé en cyclone post-tropical, entraîne également des tornades. Le maire de New York a appelé les habitants à rester chez eux. Depuis cette nuit de nombreuses vidéos circulent sur réseaux sociaux.