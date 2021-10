Le Havre. Le salon Vins Gastronomie va régaler les gourmands

Incontournables de la rentrée, les foires aux vins sont l'occasion de déguster, découvrir et acheter de grands millésimes ou des productions plus confidentielles et parfois étonnantes. Au Carré des Docks du Havre, on y ajoute quelques gourmandises avec le salon Vins Gastronomie.

Rendez-vous au Salon Vins et Gastronomie. - Vins et Gastronomie

Outre des vins de toute la France, le public pourra retrouver quelques producteurs de chocolats, de produits de salaison et autres petites gourmandises pour égayer vos apéritifs. Pas moins de 90 exposants seront présents sur les quatre jours de salon. La vente directe est, bien entendu, autorisée.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer sur le salon. Le billet de 5 € est à retirer sur internet.