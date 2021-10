Covid-19. Où en est la situation épidémique en Normandie ? 

"Le taux d'incidence continue de diminuer depuis deux semaines", indiquait l'ARS mardi 31 août. Une baisse qui s'observe dans tous les départements. La Seine-Maritime reste la plus touchée (114,4), devant l'Eure (93,4), le Calvados (72), l'Orne (69) et la Manche (61,5). Du côté des hospitalisations en revanche, une légère hausse est constatée. Au lundi 30 août, 432 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19, dont 66 en réanimation, contre 424 hospitalisations, dont 57 en réanimation, le lundi 23 août dernier. La Normandie reste parmi les régions qui vaccinent le plus en France. Désormais, 72 % des Normands ont complété leur schéma vaccinal et 60,3 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans ont reçu une première dose.