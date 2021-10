Alençon. Les écoles se préparent pour la rentrée

Les écoliers n'étaient plus là durant les vacances mais ils ont souvent été remplacés par des ouvriers qui ont effectué des travaux d'entretien ou de réparation dans les établissements scolaires. C'était le cas dans différentes écoles de la Communauté Urbaine d'Alençon : installation de sanitaires à l'école Molière, travaux thermiques à l'école Émile Dupont, ravalement à la maternelle de Courteille, installation de luminaires Led pour économiser l'électricité à La Fontaine... Le plus gros chantier était mené du côté de l'école Masson, avec la rénovation de toute la cour à la suite de chutes d'arbres. "Nous sommes prêts, affirme Stéphane Parrain, le directeur de l'éducation et des proximités à la Communauté Urbaine, malgré le contexte particulier lié à la Covid-19."

Ecoutez ici Stéphane Parrain: Impossible de lire le son.

Comme avant chaque rentrée, le maire d'Alençon et président de la communauté urbaine Joaquim Puyeo est allé mardi 24 août faire un point de situation dans les écoles. Selon lui, "l'éducation est une des compétences les plus importantes des communes".

Les élus sont venus constater les travaux qui ont été réalisés.