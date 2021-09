Handball. Nouvelle saison de D2 Féminine pour le HAC et Octeville-sur-Mer

Le championnat de D2F a repris fin août, avec une nouvelle formule. Fini les deux poules, il rassemble désormais les quatorze équipes de la D2F sur 26 journées. Le championnat va s'étaler jusqu'à début juin.

La saison dernière, les filles du HAC avaient terminé premières de leur poule mais avaient manqué la montée contre Celles-sur-Belle à l'issue des playoffs. Octeville-sur-Mer avait terminé cinquième et avait sauvé sa peau en playdown. Après la grosse déception de la saison 2020-2021, le HAC Handball affiche clairement l'ambition de monter. Les Havraises veulent retrouver l'élite de la LHF et y rester durablement, comme entre 2002 et 2015. Du côté d'Octeville-sur-Mer, l'ambition est peut-être moindre. Il faudra se maintenir. Stéphane Hauguel, le président, a présenté sa démission en août. Il sera remplacé fin septembre. C'est Virginie Lecointre qui assure l'intérim.

Pour les derbys seinomarins, retenez ces dates : le 20 ou 21 novembre pour HBO/HAC et le 30 avril pour HAC/HBO.