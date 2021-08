Alençon. Une cinquantaine de détecteurs d'incendie installés dans la basilique

Deux ans après le drame de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, la Ville d'Alençon a souhaité équiper la basilique Notre-Dame d'un système de détection d'incendie.

Une cinquantaine de détecteurs ont été installés dans tous les recoins de l'édifice vieux de six siècles. Un réel soulagement pour le père Loïc Gicquel-des-Touches. "Les incendies de Notre-Dame et de la cathédrale de Nantes rendent le danger présent. C'est un réel apaisement." Le responsable de la basilique avait de quoi être inquiet. Le monument abrite des pièces uniques, comme la robe de baptême de sainte Thérèse, les reliques des époux Martin et le grand orgue dont le buffet remonte au XVIe siècle.

Des kilomètres de câble

Les travaux ont débuté en avril 2021 et devraient se terminer en septembre prochain. Pour ce dispositif de détection d'incendie, environ cinq kilomètres de câble traversent la basilique. Tous sont reliés à une centrale d'alarme permettant de signaler rapidement un départ de feu. Une société de gardiennage sera missionnée par la mairie d'Alençon. Il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers détails. Des tests seront effectués début septembre pour savoir si les détecteurs fonctionnent correctement. Récemment, l'encens a suffi pour activer les alarmes. "Un problème qui sera réglé dans les plus brefs délais", rassure Jean-Noël Cormier, conseiller municipal délégué à la sécurité dans les établissements recevant du public.