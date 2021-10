Le Havre. Préparez-vous pour les fêtes foraines de la rentrée !

Les forains sont de retour au Havre ! La foire Thiers est en cours de montage, avenue Coty et sur le parvis de l'église Saint-Michel. Chaises volantes, pêche aux canards et autres attractions seront accessibles du samedi 28 août au dimanche 19 septembre.

Pour accéder à cette petite fête foraine, qui compte moins de trente stands et attractions, le pass sanitaire n'est pas nécessaire. Le port du masque est en revanche obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus.

Des mascottes dans les allées

Pour fêter la rentrée, tous les manèges de la foire Thiers-Coty seront à 2 € le mercredi 1er septembre ainsi que le dimanche de clôture. Plusieurs animations sont prévues les week-ends. À l'occasion de l'ouverture, Astérix et Obélix viendront animer les allées, dimanche 29 août. Une parade Fortnite est programmée dimanche 5 septembre, une animation autour de Jurassic Parc le 12 et de Toy Story le 19.

À partir du samedi 25 septembre à 14 heures, place ensuite à la grande foire Saint-Michel, cours de la République.