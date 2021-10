Langrune-sur-Mer. Algues : quand la commune passe à la caisse

Environnement. Chaque été, les algues font leur retour sur les plages. Nuisances olfactives et visuelles peuvent dissuader les baigneurs de faire un plongeon dans la mer. C'est pourquoi les communes les ramassent. Une organisation et un budget non négligeables pour la commune de Langrune-sur-Mer.